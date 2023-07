W sklepie Apple App Store pojawiła się nowa aplikacja - o nazwie "Threads, an Instagram app". Jej premiera zaplanowana jest na 6 lipca. Aplikacja ma stanowić mocną konkurencję dla Twittera.

Mark Zuckerberg / Shutterstock

Wszystko wskazuje na to, że Elon Musk ma się czego obawiać. Mark Zuckerberg już od jakiegoś czasu zapowiadał, że Meta pracuje nad serwisem, który będzie rywalem Twittera. Teraz aplikacja Instagram Threads pojawiła się w sklepie Apple App Store i z jej opisu wynika, że wystartuje już 6 lipca.

Można przeczytać, że Threads to miejsce, w którym "społeczności spotykają się, aby omówić wszystko: od tematów, które interesują dzisiaj, po to, co będzie modne jutro".

Twitter wprowadza tymczasowe limity odczytywania postów

Aplikacja startuje w czasie, kiedy Twitter pod rządami Muska przeżywa zawirowania. Po licznych awariach, zwolnieniach pracowników, wyciekach danych i wielu kontrowersyjnych decyzjach miliardera - zaledwie kilka dni temu zastosowano tymczasowe limity odczytywania postów.

Dysponenci zweryfikowanych kont mają tymczasowe ograniczenia - czytania do 6 tys. postów dziennie - powiedział Musk. Dodał, że dysponenci niezweryfikowanych kont i zakładanych nowych, nie zweryfikowanych kont są ograniczeni do czytania odpowiednio dziennie 600 i 300 postów.

Decyzja Muska, którą nazwał "tymczasowym środkiem nadzwyczajnym", jest reakcją na, jak twierdzi, "niezwykle agresywne" działania setek organizacji zbierających dane z Twittera wbrew intencjom jego użytkowników.