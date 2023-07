Twitter zastosował tymczasowe limity odczytywania postów, aby zająć się „ekstremalnymi poziomami” zbierania danych i manipulacjami systemem - napisał jego właściciel Elon Musk w sobotnim poście.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dysponenci zweryfikowanych kont mają tymczasowe ograniczenia - czytania do 6 tys. postów dziennie, powiedział Musk. Dodał, że dysponenci niezweryfikowanych kont i zakładanych nowych, nie zweryfikowanych kont są ograniczeni do czytania odpowiednio dziennie 600 i 300 postów.



Decyzja Muska, którą nazwał "tymczasowym środkiem nadzwyczajnym" jest reakcją na, jak twierdzi, "niezwykle agresywne" działania setek organizacji zbierających dane z Twittera wbrew intencjom jego użytkowników.



Musk wcześniej wyraził niezadowolenie z firm zajmujących się sztuczną inteligencją, takich jak OpenAI, właściciel ChatGPT, za wykorzystywanie danych z Twittera do własnych celów.



Twitter podjął wcześniej szereg kroków, aby odzyskać reklamodawców, którzy opuścili platformę po kupieniu jej przez Muska, i zwiększyć przychody z subskrypcji, wprowadzając znaczniki weryfikacji jako część programu Twitter Blue.