Koniec władzy algorytmów? Australia idzie na wojnę z mediami społecznościowymi

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Rząd Australii chce wprowadzić przepisy, dzięki którym użytkownicy mediów społecznościowych zyskają większą kontrolę nad tym, co wyświetla się na ich kontach – podaje „The Guardian”. Zgodnie z założeniami, użytkownicy powyżej 16. roku życia otrzymają nowe narzędzia umożliwiające wyłączenie wyświetlania treści sugerowanych przez algorytmy. Premier Australii, Anthony Albanes, zapewnia, że nie obawia się ewentualnej interwencji Donalda Trumpa w tej sprawie.

Projekt ma na celu wprowadzenie mechanizmu cyfrowego obowiązku opieki, w tym ograniczanie ekspozycji dzieci na treści dotyczące zaburzeń odżywiania. Użytkownik będzie mógł zdecydować czy chce, by na jego tablicy wyświetlały się treści podsuwane przez algorytmy. Platformom grozić będą grzywny przekraczające 100 milionów dolarów australijskich za nieprzestrzeganie przepisów.

Ustawodawcy przewidują, że użytkownicy rezygnujący z sugestii algorytmu będą widzieć na swoich tablicach wyłącznie treści od osób i grup, które sami zaobserwowali. O to, jakie treści preferują, zostaną zapytani na pomocą wyskakującego komunikatu.

Nie tylko platformy społecznościowe

Pod nowe przepisy dotyczące ochrony dzieci podlegałyby też gry online, aplikacje i chatboty AI. W ramach cyfrowego obowiązku opieki nad użytkownikami mediów społecznościowych poniżej 18. roku życia, dzieci miałyby być chronione przed pornografią, treściami promującymi, zachęcającymi lub przyspieszającymi rozwój zaburzeń psychicznych, treściami mizoginistycznymi, gloryfikującymi przestępczość i niebezpieczne zachowania, a także treściami powodującymi poważny stres psychiczny – tu chodzi m.in. o cyfrowe nękanie.

Australijski urząd zajmujący się bezpieczeństwem w sieci będzie miał prawo wydawać nakazy usunięcia treści firmom zarządzającym mediami społecznościowymi, a operatorzy platform będą musieli dokumentować działania podjęte w celu ograniczenia szkodliwości takich treści w sieci.

Premier Australii, Anthony Albanese, ma przedstawić szczegółowy plan zmian w prawie podczas wrześniowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Trumpa się nie boją

Wszelkie inicjatywy dotyczące wpływania na działalność platform społecznościowych spotykają się zazwyczaj z mocną odpowiedzią amerykańskiej administracji. Niektóre państwa obawiają się, że podjęcie jakichkolwiek działań wywoła gniew Donalda Trumpa. Nie jest to jednak kwestia, którą przejmują się Australijczycy.

To nie chodzi o oddanie kontroli rządowi, ale o oddanie jej ludziom – stwierdził Albanese.

Rząd Partii Pracy będzie potrzebował wsparcia Zielonych, aby przepisy przeszły przez parlament. Główne partie opozycyjne, twierdzą, że inicjatywa ma na celu cenzurę internetu i zapowiadają głosowanie przeciwko przepisom.

Oczywiście zawsze znajdą się przeciwnicy, ponieważ chodzi tu o zmianę układu sił. Odbieramy władzę wielkim globalnym firmom technologicznym i oddajemy ją zwykłym Australijczykom. To właśnie robimy. I to jest słuszne – stwierdził australijski premier.

Minister komunikacji, Anika Wells, powiedziała, że firmy technologiczne zbyt długo mogły bez żadnych ograniczeń testować różne rozwiązania na australijskich użytkownikach.

Duże firmy technologiczne czeka globalne rozliczenie. Zaczęło się ono tutaj, w Australii, wraz z wprowadzeniem naszych światowej klasy przepisów dotyczących zakazu korzystania z mediów społecznościowych poniżej określonego wieku – oceniła Wells.

Coraz więcej państw decyduje się na wprowadzanie zakazów korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, choć badania ekspertów wykazały, że rozwiązania wprowadzone w Australii w grudniu są tylko częściowo skuteczne.