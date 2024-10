Unia Europejska odchodzi od dotychczasowego systemu wsparcia militarnego Ukrainy. Podyktowane jest to m.in. wetem prorosyjskich Węgier. W środę powinno dojść do politycznego porozumienia unijnych ambasadorów w sprawie zasad przyznania Ukrainie pomocy w wysokości 50 miliardów euro uzyskanych z odsetek od zamrożonych rosyjskich aktywów. Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli, projekt decyzji przewiduje, że ogromna większość środków zostanie przeznaczona na programy finansowane z unijnego budżetu, a tylko 5 proc. uzyskanych w ten sposób pieniędzy zasili Funduszu Pokojowy, z którego do tej pory UE finansowała uzbrojenie dla Ukrainy.