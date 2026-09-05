Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są poszkodowani

RMF24

Sześć osób doznało lekkich obrażeń w wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w Zalaloevoe na zachodzie Węgier – poinformował w sobotę tamtejszy portal Blikk.

Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godz. 1:00 w nocy z piątku na sobotę na autostradzie 86, w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią.

Polski autokar zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu – podał portal 112press.hu.

Lekkich obrażeń doznało sześć osób, w tym kierowca ciężarówki.

Pasażerów, którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w Zalaloevoe, gdzie poczekają na dalszy transport – napisał portal Blikk.

Zdarzenie z minionej nocy miało miejsce trzy tygodnie po tragicznym wypadku polskich pielgrzymów na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju, do którego doszło 16 sierpnia około godz. 1. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje w Bośni i Hercegowinie. W wyniku wypadku zginęło 12 osób.