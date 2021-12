​Sześć kolejnych stanów USA potwierdziło wczoraj infekcje wariantem Omikron Covid-19, ale szczep Delta prawdopodobnie pozostaje większym zagrożeniem, gdy nadchodzi zima i Amerykanie zbierają się na święta, twierdzą eksperci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pensylwania i Utah poinformowały wczoraj o pierwszych zlokalizowanych przypadkach wariantu Omikron. Missouri czekało na potwierdzenie przez CDC przypadku mieszkańca St. Louis, który niedawno podróżował po Stanach Zjednoczonych.

Naukowcy wciąż badają wpływ wysoce zaraźliwego wariantu Omikron, który po raz pierwszy wykryto w Afryce Południowej. Wczesne badania sugerują, że może powodować łagodniejszy przebieg choroby niż poprzednie warianty.



Dominującym wariantem w USA pozostaje Delta - stwierdził na briefingu w Białym Domu Rochelle Walensky, dyrektor amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).

Omikron w Utah został odkryty poprzez trwające sekwencjonowanie genetyczne pozytywnych próbek Covid-19 w laboratorium stanowym, poinformował na Twitterze stanowy departament zdrowia. W Nebrasce zarejestrowano sześć potwierdzonych przypadków. Tylko jedna z sześciu osób była zaszczepiona i żadna nie musiała być hospitalizowana z powodu Covid-19.

Gubernator Maryland Larry Hogan ogłosił pierwsze trzy przypadki wariantu Omikron w swoim stanie, dodając, że żadna z trzech osób nie była hospitalizowana. Gubernator New Jersey, Phil Murphy, powiedział, że pierwszy przypadek nowego wariantu na tym terenie zlokalizowano u w pełni zaszczepionej kobiety, która niedawno podróżowała do Georgii.



Jak powiedział MSNBC dr Ashish Jha, dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Browna, gwałtowny wzrost infekcji może dodatkowo nadwyrężyć amerykańskie szpitale, które już zmagają się z dużą liczbą przypadków i zmęczonym personelem. Bardzo martwię się o nasz system opieki zdrowotnej w ciągu najbliższych kilku tygodni i miesięcy. Nie wiem, na ile jeszcze wytrzyma - powiedział, wzywając do wsparcia ze strony Gwardii Narodowej i wprowadzenia innych planów awaryjnych, aby wzmocnić lekarzy i pielęgniarki.



Były komisarz FDA, dr Scott Gottlieb, stwierdził, że stany z wyższymi wskaźnikami szczepień mogą być prawdopodobnie lepiej chronione przed Omikronem. Jego zdaniem, nieszczepione osoby, które przeżyły Deltę, mogą odkryć, że ich uzyskana odporność nie chroni przed nowym wariantem.