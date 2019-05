Kolacja unijnych przywódców na szczycie w Brukseli ma odbyć się pod specjalnym nadzorem. Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, podczas kolacji mają być zastosowane specjalne techniczne zabezpieczenia, które mają uniemożliwić przecieki do prasy.

Kolacja unijnych przywódców na szczycie w Brukseli pod specjalnym nadzorem / YVES HERMAN / POOL / PAP/EPA

Dyskusja unijnych przywódców dotyczyć ma nominacji na najwyższe stanowiska w UE. Dzisiaj nie będzie żadnej decyzji w sprawie obsady tych funkcji. Szefowie państw i rządów oficjalnie zapewniali, że to nie nazwiska dzisiaj są najważniejsze, ale ustalenie procedury oraz kryteriów nominacji.

Oczywiście jednak nikt nie można wykluczyć, że jakieś nazwiska padną.

Utrudnienia uczestników kolacji w komunikacji ze światem zewnętrznym, mają utrudnić przecieki. Jeden z dyplomatów powiedział RMF FM, że takie utrudnienia mają być stosowane "bo w przeszłości przecieki wpływały na przebieg obrad".

Inny z dyplomatów wyjaśniał, że chodzi także o spór między dwoma instytucjami Radą UE a Komisją Europejską, które wzajemnie oskarżają się o przecieki. Komunikacja przywódców nie jest jednak całkowicie zablokowana, bo mogą oni wyjść z sali, gdzie odbywa się kolacja. Jeden z dyplomatów ujawnił RMF FM, że szef Rady Europejskiej - Donald Tusk na szczycie UE w czerwcu ma już przedstawić propozycję rozdania najważniejszych stanowisk. Ma to być jedno nazwisko na jedno stanowisko - powiedział unijny dyplomata. Kryteria, które ma wziąć pod uwagę to geografia (żeby każdy region był w miarę możliwości reprezentowany), równowaga płci, demografia (żeby była równowaga między małymi a dużymi krajami) oraz afiliacja polityczna (uwzględnienie wyników wyborów do PE).

Unijny szczyt ws. obsadzenia stanowisk

W Brukseli we wtorek rozpoczął się szczyt UE, na którym unijni liderzy maja rozmawiać o obsadzie kluczowych stanowisk. Wypowiedzi szefów państw i rządów wskazują na to, że o porozumienie będzie trudno. Pewne jest, że nie będzie go już teraz.



Szefowie państw i rządów są podzieleni co do tego, kto ma objąć najważniejsze stanowisko - przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Grupa Wyszehradzka zgłosi Słowaka, obecnego wiceszefa Komisji Europejskiej Marosza Szefczovicza, jako kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej lub szefa unijnej dyplomacji - podają czeskie i węgierskie media. Szefczovicz dla Polski jest raczej trudny do zaakceptowania - mówi były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymanską-Borginon.

Polskie władze chciałyby - jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - by jedno z kluczowych unijnych stanowisk przypadło naszemu regionowi - nie jest to jednak warunek najważniejszy. Ważniejsze będzie to, czy kandydat będzie reprezentował polskie interesy - a kluczowe, według Mateusza Morawieckiego, będą stanowiska kandydatów właśnie w sprawach klimatu, energii i szeroko pojętej gospodarki.