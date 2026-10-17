Kierowca karetki nie żyje, ranne dziecko po tragicznym ataku

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Rosyjski atak na Chersoń przyniósł tragiczne skutki. Jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych - poinformowały w sobotę ukraińskie lokalne władze. Nocne uderzenia z powietrza pozbawiły dostaw prądu część obwodów tarnopolskiego na zachodzie i winnickiego w centralnej części kraju.

Są kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę

Są kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę / AFP/East News

„W wyniku jednego z uderzeń na miejscu zginął 64-letni kierowca zespołu ratownictwa medycznego” – napisał na Telegramie szef winnickich władz obwodowych Ołeksandr Prokudin, dodając, że wśród rannych jest 11-letnie dziecko.

W obwodzie tarnopolskim mieszkańcy 13 miejscowości pozostają bez energii elektrycznej – podała tarnopolska administracja wojskowa.

Z kolei władze obwodu winnickiego poinformowały na Telegramie, że minionej nocy region padł ofiarą najsilniejszego rosyjskiego ataku od początku pełnoskalowej wojny. Sześć osób zostało rannych.

Putin założył mundur i ogłosił: Rosja tworzy „strefę bezpieczeństwa” na terytorium Ukrainy Rosja tworzy przy granicy z Ukrainą „strefę bezpieczeństwa”, która – jak zapowiedział Władimir Putin – nie będzie przedmiotem przyszłych negocjacji pokojowych z Kijowem. Według Kremla planowana strefa ma liczyć 660 kilometrów, a rosyjskie wojska…

„Są uszkodzenia infrastruktury cywilnej i krytycznej” - poinformowała na Telegramie winnicka administracja wojskowa.

Na celowniku sił rosyjskich znalazł się także budynek mieszkalny w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy. Ranne zostały dwie osoby - przekazały lokalne władze.