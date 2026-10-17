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Kierowca karetki nie żyje, ranne dziecko po tragicznym ataku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (10:41)

Rosyjski atak na Chersoń przyniósł tragiczne skutki. Jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych - poinformowały w sobotę ukraińskie lokalne władze. Nocne uderzenia z powietrza pozbawiły dostaw prądu część obwodów tarnopolskiego na zachodzie i winnickiego w centralnej części kraju.

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Kierowca karetki nie żyje, ranne dziecko po tragicznym ataku
Są kolejne ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę /AFP/East News

„W wyniku jednego z uderzeń na miejscu zginął 64-letni kierowca zespołu ratownictwa medycznego” – napisał na Telegramie szef winnickich władz obwodowych Ołeksandr Prokudin, dodając, że wśród rannych jest 11-letnie dziecko.

W obwodzie tarnopolskim mieszkańcy 13 miejscowości pozostają bez energii elektrycznej – podała tarnopolska administracja wojskowa. 

Z kolei władze obwodu winnickiego poinformowały na Telegramie, że minionej nocy region padł ofiarą najsilniejszego rosyjskiego ataku od początku pełnoskalowej wojny. Sześć osób zostało rannych.

„Są uszkodzenia infrastruktury cywilnej i krytycznej” - poinformowała na Telegramie winnicka administracja wojskowa.

Na celowniku sił rosyjskich znalazł się także budynek mieszkalny w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy. Ranne zostały dwie osoby - przekazały lokalne władze. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie

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