Kierowca karetki nie żyje, ranne dziecko po tragicznym ataku

„W wyniku jednego z uderzeń na miejscu zginął 64-letni kierowca zespołu ratownictwa medycznego” – napisał na Telegramie szef winnickich władz obwodowych Ołeksandr Prokudin, dodając, że wśród rannych jest 11-letnie dziecko.
W obwodzie tarnopolskim mieszkańcy 13 miejscowości pozostają bez energii elektrycznej – podała tarnopolska administracja wojskowa.
Z kolei władze obwodu winnickiego poinformowały na Telegramie, że minionej nocy region padł ofiarą najsilniejszego rosyjskiego ataku od początku pełnoskalowej wojny. Sześć osób zostało rannych.
„Są uszkodzenia infrastruktury cywilnej i krytycznej” - poinformowała na Telegramie winnicka administracja wojskowa.
Na celowniku sił rosyjskich znalazł się także budynek mieszkalny w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy. Ranne zostały dwie osoby - przekazały lokalne władze.