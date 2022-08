Jeszcze dziś mogą zapaść decyzje o przetransportowaniu kolejnej grupy polskich pacjentów z chorwackich szpitali do Polski. O dalszym losie poszkodowanych w katastrofie autokaru zdecydują lekarze. Do wypadku z polskimi pielgrzymami doszło w sobotę ok. godz. 5.40 na autostradzie A4. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Zginęło 12 osób. Do dziś udało się zidentyfikować dziewięć ofiar.