Mimo apeli eurodeputowanych Komisja Europejska nie będzie zajmować się sprawą Ludmiły Kozłowskiej. Polska zamieściła Ukrainkę w Systemie Informacyjnym Schengen ze względu na "poważne wątpliwości" co do finansowania kierowanej przez Kozłowską fundacji. Wydała negatywną opinię w jej sprawie, co oznacza, że nie może ona podróżować po UE.

