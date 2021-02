Eksperci ds. genetyki i rozrodczości z Kolumbii potwierdzili, że jedna z matek urodziła w tym kraju bliźnięta mające dwóch ojców. Przeprowadzenia testów domagał się mąż kobiety, który wątpił, że bliźnięta są jego biologicznym potomstwem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Cytująca we wtorek kolumbijskie badanie madrycka rozgłośnia Cadena Ser podaje, że zespół specjalistów z Uniwersytetu Narodowego w Bogocie (UNAL) potwierdził, że tylko jedno z bliźniąt jest biologicznym dzieckiem mężczyzny, który domagał się badań genetycznych, potwierdzających ojcostwo.

Jak wyjaśniła na łamach kolumbijskiej gazety “El Espectador" dr Lilian Andrea Casas, drugie z bliźniąt zostało poczęte podczas pożycia pozamałżeńskiego matki. Ekspertka z Bogoty wyjaśniła, że przypadek ten jest przejawem zjawiska nadpłodnienia, czyli tzw. superfekundacji. Dochodzi do niej w sytuacji zapłodnienia różnych komórek jajowych z jednego cyklu owulacyjnego przez plemniki pochodzące z odrębnych aktów płciowych odbytych w krótkim czasie.



Casas, która nadzorowała badanie potwierdzające nietypowe zjawisko, wyjaśniła, że nadpłodnienie jest bardzo rzadką sytuacją. Wykluczyła też, aby podczas realizacji testu na ojcostwo mogło dojść do pomyłki. Zrealizowaliśmy badanie zgodnie z procedurą (...). Wykazało ono, że tylko jedno z bliźniąt to dziecko biologiczne mężczyzny domagającego się testu na ojcostwo - dodała dr Casas.



Przedstawicielka uczelni w stolicy Kolumbii, w której wykonano badania, poinformowała, że zgodnie z międzynarodowymi statystykami zjawisko superfekundacji zdarza się raz na 39 tys. przypadków bliźniąt dwujajowych.