Niewygodne pytania do rządu

Policyjne łodzie starały przechwycić uchodźców zanim doszło do tragedii. Fatalne warunki pogodowe całkowicie to uniemożliwiły. Opozycja polityczna i przedstawiciele fundacji pomagających migrantom kieruję w stronę rządu Giogrii Meloni coraz więcej pytań. Podstawowe z nich brzmi: dlaczego na wybrzeżu nie rozlokowano łódek nadających się do pływania przy trudnej pogodzie. Meloni odpierała zarzuty we włoskim parlamencie stwierdzając: "rząd i ja sama zostaliśmy oskarżeni o koszmarne rzeczy, ale moje sumienie jest czyste".

Włochy stanowią jeden z najważniejszych krajów przerzutowych dla migrantów przybywających do Europy z Afryki i Azji. W bieżącym roku, włoskie MSW odnotowało niepokojący wzrost fali uchodźców. Między styczniem a marcem 2022 r. do wybrzeży Italii przybyło ok. 6 tys. uchodźców. W 2023 r. odnotowano aż 22 tys. takich przypadków.

W poniedziałek Włosi ujawnili, że za dramatycznym wzrostem migrantów przybijających na Półwysep Apeniński stoją najprawdopodobniej najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera. Przedstawiciele rządu włoskiego apelowali również o pomoc do innych krajów natowskich.