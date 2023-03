Abp Salvatore Pennacchio w środę zakończył misję nuncjusza apostolskiego w naszym kraju - poinformowała w komunikacie Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Abp Salvatore Pennacchio / Albert Zawada / PAP

Począwszy od dziś do czasu złożenia listów uwierzytelniających przez nowego nuncjusza apostolskiego, ks. prałat Pavol Talapka będzie sprawował funkcję chargé d’affaires a.i. - podała nuncjatura.

W styczniu nuncjatura poinformowała, że papież Franciszek mianował abp. Salvatore Pennacchio rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie.

"Pod koniec mojej posługi w Polsce, którą sfinalizuję w najbliższych tygodniach, pragnę podziękować Wam wszystkim, Drodzy Przyjaciele z Polski" - napisał abp Salvatore Pennacchio w okolicznościowym liście po otrzymanej nominacji.

"Ubogacony dotychczasowym doświadczeniem, zdobytym przez 44 lata posługi na rzecz Stolicy Apostolskiej w różnych miejscach świata, wracam do Wiecznego Miasta, aby teraz dzielić się nim z młodymi kapłanami z wielu krajów, którzy będą w przyszłości służyć Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej" - dodał.

Abp Pennacchio podkreślił, że zabiera z sobą niezapomniane wspomnienia z jedenastu misji dyplomatycznych na pięciu kontynentach, powierzanych mu przez trzech papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. "Szczególne podziękowanie kieruję do Papieża Franciszka, który okazał mi zaufanie i mnie - prostemu pracownikowi winnicy Pańskiej, jak na początku pontyfikatu powiedział o sobie Benedykt XVI - powierzył zadanie pokierowania tak ważną instytucją papieską. Otaczam Was moją wdzięczną modlitwą i nadal liczę na Wasze wsparcie duchowe i przyjaźń. Do zobaczenia w Rzymie!" - napisał.

Włoski arcybiskup Salvatore Pennacchio został mianowany przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim w Polsce 6 sierpnia 2016 r. Zastąpił na tym stanowisku abpa Celestino Migliore.