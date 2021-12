Na Madagaskarze doszło do katastrofy z udziałem transportowca, którym nielegalnie przewożono pasażerów. Na pokładzie znajdowało się 138 osób, co najmniej 85 z nich zginęło. Według miejscowej żandarmerii dzisiaj odnaleziono kolejnych 21 ciał.

Madagaskar: Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy łodzi wzrosła do 85 / MADAGASCAR DEFENCE MINISTRY HAND / PAP/EPA