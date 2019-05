Władze stanu Coahuila, gdzie w poniedziałek rozbił się lecący z Las Vegas do Monterrey na północy Meksyku mały samolot pasażerski, poinformowały, że zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Z dokumentów przewozowych wynika, że chodzi o 13 osób.

W katastrofie zginęło 13 osób. / LA VOZ DE MONCLOVA / HANDOUT / PAP/EPA

Nazwiska wszystkich 10 pasażerów i 3 członków załogi mają brzmienie latynoskie, co mogłoby sugerować, że ofiarami byli głównie obywatele Meksyku - pisze Reuters.

Materiał zdjęciowy pokazany w poniedziałek po południu w sieci telewizyjnej Milenio wskazuje, że maszyna doszczętnie spłonęła po zderzeniu z ziemią w pobliżu osady Ocampo, położonej w górzystym, oddalonym zakątku stanu Coahuila. W miejscu, gdzie doszło do katastrofy widać porozrzucane fragmenty samolotu i kompletnie zdeformowane szczątki ludzkie. Identyfikacja ofiar może być w związku z tym bardzo skomplikowana i długotrwała - wskazują media.



Samolot wystartował z Las Vegas w niedzielę po południu, jednak - jak w poniedziałek poinformowało meksykańskie ministerstwo transportu - nie dotarł do celu. Kontakt z maszyną urwał się o godz. 17:20 czasu lokalnego (godz. 23:20 w Polsce), gdy pilot poinformował o obniżeniu pułapu w celu ominięcia burzy.



Samolot został odnaleziony w poniedziałek dzięki wysiłkom meksykańskich służb kontroli powietrznej.





Członkowie rodziny wśród ofiar



Media w Meksyku podają, że pasażerowie podróżujący na pokładzie wyprodukowanego na potrzeby biznesu odrzutowca Bombardier Challenger 601, wracali z Las Vegas po sobotniej walce meksykańskiego pięściarza Saula "Canelo" Alvareza z bokserem amerykańskim Danielem Jacobsem.



Ofiary mają od 57 do 19 lat. Gazeta "Diario de Yucatan" podała na swym portalu, że wśród zabitych jest 55-letni przedsiębiorca Luis Octavio Reyes Dominigues, jego żona oraz trójka ich dzieci.



Kanadyjski koncern Bombardier, który jest producentem rozbitego odrzutowca poinformował w specjalnym oświadczeniu, że kontakt z wyposażonym w dwa silniki samolotem urwał się, gdy znajdował się on 278 km od meksykańskiego miasta Monclova.



Kierownictwo koncernu wyraziło współczucie rodzinom ofiar i zapewniło, że pozostaje w stałym kontakcie z kanadyjską Radą Bezpieczeństwa Transportu (TSB), wchodzącej w skład Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i będzie współpracować ze stroną meksykańską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy.



Bombardier Challenger 600 — to rodzina samolotów o podwyższonym komforcie produkowanych na potrzeby biznesu. OD 1986 r. są one firmowane przez kanadyjski koncern Bombardier Aerospace.