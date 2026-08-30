Katastrofa promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Rośnie bilans ofiar

RMF24

Dramatyczne wydarzenia u wybrzeży Kirenii na Cyprze Północnym. Prom pasażerski, który wypłynął z portu w Kirenii w kierunku tureckiego Tasucu, zatonął zaledwie dwa kilometry od lądu. Na pokładzie znajdowało się łącznie 270 osób – pasażerów i członków załogi. Jak informują władze tureckiej części Cypru, są ofiary śmiertelne.

Zespoły ratunkowe wciąż próbują dotrzeć do 23 osób po wywróceniu się promu. Zginęło siedem osób. - przekazuje CNN Türk, powołując się na lokalne władze.

Do wypadku doszło krótko po opuszczeniu portu. Na miejsce natychmiast skierowano jednostki tureckiej straży przybrzeżnej oraz śmigłowiec ratunkowy. Do akcji dołączyły również inne łodzie, które wypłynęły z Kyrenii, by wspomóc działania ratowników.

Sytuację na miejscu określono jako bardzo poważną. Burmistrz Kirenii, Murat Senkul, potwierdził, że na pokładzie znajdowało się 270 osób.

Na razie nie ma informacji o obecności Polaków na statku.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że polskie placówki dyplomatyczne ustalają, czy wśród pasażerów byli Polacy. „Nasze placówki z Turcji i Cypru sprawdzają, czy na pokładzie byli nasi obywatele. W tej chwili nie mamy takich informacji” - przekazał dziennikarzom Wewiór.

Ratownicy dotarli do 159 pasażerów

W rozmowie ze stacją CNN Turk Senkul powiedział, że służbom ratunkowym „udało się dotrzeć” do 159 z 258 pasażerów.

Minister robót publicznych i transportu TRCP, Erhan Arikli, przekazał za pośrednictwem tureckiej telewizji NTV, że pasażerowie są przenoszeni na inne jednostki pływające w pobliżu miejsca katastrofy. Osoby w stanie krytycznym mają być natychmiast transportowane do szpitali. Robimy wszystko, by zapewnić poszkodowanym jak najszybszą i najskuteczniejszą pomoc – zapewnił minister.

Osoby w stanie krytycznym mają być natychmiast transportowane do szpitali.

Na miejscu działają cztery jednostki morskie należące do Dowództwa Straży Przybrzeżnej Tureckiej Republiki Cypru Północnego i statek pasażerski. Dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe pięć jednostek piechoty morskiej oraz dwa śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Działania wspiera sześć okrętów wojennych.

Skrajnie trudne warunki pogodowe

Według Ariklego, w momencie wypadku na morzu panowały bardzo trudne warunki pogodowe, co mogło mieć wpływ na przebieg zdarzenia. Dokładne przyczyny katastrofy będą jednak znane dopiero po zakończeniu oficjalnego dochodzenia.

Cypr pozostaje podzielony na dwie części: należącą do Unii Europejskiej Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego, uznawaną na arenie międzynarodowej jedynie przez Turcję. Wypadek miał miejsce w rejonie kontrolowanym przez władze TRCP.

