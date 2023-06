Co najmniej 50 osób zginęło, a 300 zostało rannych i przewiezionych do szpitali w wyniku katastrofy kolejowej w Indiach. W stanie Orisa na wschodzie kraju doszło w piątek do wykolejenia pociągu pasażerskiego po zderzeniu z innym składem - informuje agencja Reutera za lokalnymi mediami.

Ok. 200 osób może być uwięzionych pod wykolejonymi wagonami. Trwa akcja ratunkowa. Ratownicy, z pomocą lokalnych mieszkańców, próbują ich uwolnić. Do katastrofy doszło w pobliżu stacji kolejowej w miejscowości Bahanaga. Na miejsce zdarzenia wysłano prawie 50 ambulansów, jednak ze względu na dużą liczbę rannych do przewożenia poszkodowanych używane są także autobusy - przekazał Pradeep Jena, przedstawiciel władz stanu Orisa. Premier Indii Narendra Modi zapewnił, że na miejsce wypadku kierowana jest "wszelka możliwa pomoc". Jeden z pasażerów Gobinda Mondal wydostał się z pociągu po wypadku przez okno, o czym opowiedział przez telefon w kanale informacyjnym News 18 Bangla. "Straciłem wszelką nadzieję. Myślałem, że zginiemy. Byłem wśród pasażerów, którym udało się wydostać z wagonu przez rozbite okno. Zostaliśmy zabrani do ambulatorium w celu udzielenia pierwszej pomocy. Jesteśmy bezpieczni, ale widziałem kilku rannych. Jeden z nich skarżył się na ból w klatce piersiowej" - powiedział Mondal. Zobacz również: Rzut na mapę: Ukraina potrzebuje 200 samolotów F-16

