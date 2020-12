We wtorek wieczorem w gminie Bonvillard w sabaudzkich Alpach rozbił się helikopter należący do grupy SAF - podały władze departamentu Sabaudia. Na pokładzie znajdowało się sześć osób, którym udało się im ewakuować. Trwają próby ich zlokalizowania.

Na pokładzie znajdowało się dwóch ratowników państwowej służby ratowniczej CRS Alpes (Compagnie republicaine de securite des Alpes) i czterech członków załogi - w tym dwóch pilotów oraz dwóch mechaników.

Maszyna rozbiła się w górach na wysokości 1800 metrów n.p.m. - poinformowała prefektura Sabaudii w komunikacie prasowym. Zgodnie z informacją władz pilot zdołał powiadomić o bazę o zdarzeniu.



Ratownikom udało się nawiązać kontakt telefoniczny z jedną z sześciu poszukiwanych obecnie osób.



Na miejsce katastrofy wysłano trzy helikoptery, ale złe warunki pogodowe, w tym - gęsta mgła, nie pozwoliły ratownikom dotrzeć wysoko w góry. Trudności doświadcza też grupa, która próbuje dojść do miejsca zdarzenia na piechotę. W akcję ratowniczą są zaangażowane m.in.: służba ratownictwa górskiego CRS Alpes, żandarmeria oraz strażacy.



Francuski urząd BEA zajmujący się dochodzeniem i badaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego powiadomił we wtorek wieczorem o wszczęciu śledztwa i wysłaniu swych przedstawicieli na miejsce wypadku.



Grupa SAF to prywatna firma utworzona w 1979 r. Posiada około czterdziestu helikopterów i prowadzi akcje ratunkowe m.in. w Alpach. Zajmuje się również usługami przewozowymi dla turystów.