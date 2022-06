W mieście El Espinal w Kolumbii doszło do katastrofy budowlanej. Na zaimprowizowanym drewnianym stadionie, na którym odbywały się walki byków, zawaliła się część widowni. BBC podaje, że zginęły cztery osoby, są setki rannych.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/ERNESTO GUZMAN JR / PAP/EPA

W sieci pojawiły się nagrania z momentu wypadku. Widać na nich jak drewniana konstrukcja widowni rozpada się na części. Słychać krzyki i widać jak część osób zaczyna w panice uciekać.

Do dramatycznego wypadku doszło w trakcie tradycyjnej imprezy nazywanej "corraleja". W trakcie wydarzenia widzowie są zachęcani do tego, żeby zejść na arenę i dołączyć do walki z bykami.

Liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.

Gazeta "El Tiempo" cytuje jednego z lokalnych radnych - Ivána Rojasa - który twierdzi, że rannych jest tak wielu, że szpitale nie radzą sobie z ich przyjmowaniem. "Potrzebujemy wsparcia karetek pogotowia i szpitali z sąsiednich ośrodków. Wiele osób nie otrzymało jeszcze pomocy".

BBC podaje, że po wypadku jeden z byków uciekł ze stadionu, co jeszcze zwiększyło chaos w mieście.