Co najmniej 17 osób zginęło w sobotę wskutek zawalenia się muru w pobliżu placu budowy w mieście Pune w zachodnich Indiach - poinformowała miejscowa straż pożarna. W następstwie ulewnych deszczy 23-metrowa ściana runęła na tymczasowe chaty robotników.

W wypadku zginęło co najmniej 17 osób / STR / PAP/EPA

W Pune w stanie Maharasztra zawalił się mur oddzielający parking samochodowy wielopiętrowego budynku mieszkalnego - poinformował przedstawiciel straży J. Gaekwad.

Wśród ofiar są robotnicy i członkowie ich rodzin, w tym dwie kobiety i czworo dzieci - informuje portal gazety "Times of India". Do katastrofy doszło nad ranem, gdy wszyscy w chatach jeszcze spali.



Próbujemy ratować ludzi uwięzionych pod zawalonym murem i błotem - powiedział przedstawiciel straży pożarnej. Dodał, że do tej pory udało się ocalić trzech robotników.

Pune, gdzie działa kilka firm informatycznych i motoryzacyjnych, od piątkowego popołudnia intensywnie padało; ulewa mogła osłabić "kiepsko zbudowany mur" - powiedział urzędnik miasta.



W każdym sezonie monsunowym, przypadającym od czerwca do września, w Indiach dochodzi do śmiertelnych incydentów związanych z zawaleniem się budynków; deszcz podmywa fundamenty źle zbudowanych konstrukcji.