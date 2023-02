Awantura z brexitem w tle. Brytyjski monarcha Karol III spotkał się w Londynie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Niewinna audiencja czy pogwałcenie ważnych zasad?

Król Karol III / Victoria Jones / PAP/PA

Ursula von der Leyen przybyła do Wielkiej Brytanii, by sfinalizować nową umowę handlową, która określa status Irlandii Północnej po brexicie. Dotychczasowe ustalania pogrążyły Ulster w głębokim politycznym kryzysie. Problem w tym, że nikt nie chce się przyznać do zaaranżowania spotkania z królem Karolem, który przyjął szefową Komisji Europejskiej na audiencji w Pałacu Buckingham.

Zdaniem niektórych komentatorów, wciąganie Karola w machinacje politycznie łamie konstytucyjne zasady, w ramach których funkcjonuje brytyjska korona - król powinien być apolityczny. Zwolennicy tego spotkania przypominają, ze gdy Karol przyjął niedawno u siebie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudę w kontekście wojny w Ukrainie, nikt nie narzekał.

Drugie podejście

Pierwotne ustalenia brexitu zachowały dotychczasowy status Irlandii Północnej, która pozostała de facto w unijnym wolnym rynku. Towary przesyłane z Wielkiej Brytanii do Ulsteru - czyli w ramach jednego państwa - podlegały kontroli celnej.

Ustanowienie granicy unijnej na Morzu Irlandzkim było jedynym sposobem uniknięcia tej fizycznej, która musiałaby przecinać Zieloną Wyspę. Powstanie takiej granicy byłoby pogwałceniem postanowień Wielkopiątkowego Porozumienia, które w 1998 roku zakończyło bratobójcze walki między katolikami i protestantami. Obie strony barykady - unioniści republikanie - od tego czasu współrządzili brytyjską prowincją.

Cena sporu

Brexit doprowadził jednak do zawieszenia działalności Zgromadzenia w Belfaście i przeszkodził w ukonstytuowaniu się nowego rządu. Próżnia polityczna w Irlandii Ponocnej wpływa negatywnie na sytuację bezpieczeństwa. Ożywają stare animozje i pojawia się groźba wznowienia konfliktu, który na przestrzeni trzech dekad pochłonął tysiące ofiar.

Dlatego nowa umowa, której autorami są brytyjski premier Rishi Sunak i Ursula von der Leyen, jest tak ważna. Handel tylko pozornie gra tu pierwsze skrzypce, chodzi o to, by ludzie nie zaczęli się znowu zabijać. Kontrowersje wokół spotkania Karola III z szefową Komisji Europejskiej są zatem w szerszym kontekście niewiele znaczącym szczegółem.