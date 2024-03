W sumie doszło kolejno aż do trzech wypadków. W pierwszym zderzeniu wzięło udział kilka pojazdów. Tuż potem, ok. 100 metrów dalej, wydarzył się kolejny wypadek, w wyniku którego zapaliły się trzy pojazdy. Pół godziny później doszło do następnego wypadku z udziałem samochodów, stojących w korku.

Ruch na autostradzie został całkowicie wstrzymany. W akcji ratowniczej uczestniczyli policjanci i strażacy, a także ratownicy, mający do dyspozycji trzy helikoptery. Zobacz również: Tragiczny wypadek w Żakowoli Radzyńskiej. Nie żyje jedna osoba RMF 24