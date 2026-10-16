Kamery i strach. Izraelska armia ujawniła rozkaz przywódcy Hamasu

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Izraelska armia opublikowała dokumenty, które – według „Jerusalem Post” – miały zostać sporządzone przez Jahję Sinwara, byłego przywódcę Hamasu, który zginął przed dwoma laty. Zawierają one polecenia rejestrowania i szybkiego rozpowszechniania nagrań z ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. Celem miało być wywołanie strachu w izraelskim społeczeństwie.

Z ujawnionych dokumentów wynika, że Sinwar miał nakazywać bojownikom publikowanie materiałów przedstawiających przemoc wobec izraelskich żołnierzy oraz skutki ataków na cele wojskowe.

Jak przekazał „Jerusalem Post”, nagrania miały być rozpowszechniane możliwie szybko i na szeroką skalę. Według izraelskiej armii miało to służyć terrorowi psychologicznemu i wzmacnianiu poczucia zagrożenia w Izraelu.

„Musimy z wyprzedzeniem zaplanować wydarzenia, które przyniosą przerażające obrazy” – miał napisać Sinwar w jednym z dokumentów.

Plan ataków na miejscowości i infrastrukturę

W materiałach opisano również plany ataków z użyciem samochodów-pułapek oraz podpaleń. Sinwar miał sugerować przeprowadzenie operacji wymierzonych w całe dzielnice i kibuce, a następnie publikowanie obrazów zniszczeń.

Według „Jerusalem Post” w dokumentach pojawiają się też zalecenia dotyczące rozszerzenia działań zbrojnych. Sinwar miał zakładać, że do bojowników Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu ze Strefy Gazy mogą dołączyć Hezbollah z Libanu oraz palestyńskie ugrupowania działające na Zachodnim Brzegu.

Podkreślał przy tym, że siły Hamasu powinny skoncentrować się na kluczowych celach i ośrodkach dowodzenia.

Kim był Jahja Sinwar?

Jahja Sinwar był liderem Hamasu w Strefie Gazy, a przez krótki czas także szefem Biura Politycznego tej organizacji. Izrael uznawał go za jednego z głównych architektów ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, który zapoczątkował trwającą wojnę w Strefie Gazy.

Wcześniej odsiadywał w Izraelu wyrok dożywotniego więzienia za udział w porwaniu i zabójstwie dwóch izraelskich żołnierzy oraz czterech Palestyńczyków. W 2011 roku został zwolniony razem z ponad tysiącem palestyńskich więźniów w ramach wymiany za izraelskiego żołnierza Gilada Szalita.

Sinwar zginął 16 października 2024 roku podczas izraelskiej operacji w Strefie Gazy.