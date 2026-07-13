Kalifornia i 11 stanów pozywają Paramount. Chcą zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery

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Kalifornia wraz z 11 innymi stanami USA złożyła pozew mający zablokować wartą 110 miliardów dolarów fuzję Paramount i Warner Bros. Discovery. Prokuratorzy argumentują, że transakcja zagrozi konkurencji na rynku filmowym i telewizyjnym, a także może zaszkodzić branży kinowej i operatorom telewizji.

Kalifornia wraz z 11 innymi stanami USA złożyła pozew mający zablokować wartą 110 miliardów dolarów fuzję Paramount i Warner Bros. Discovery - poinformował Reuters.

Wśród inicjatorów pozwu znajduje się m.in. prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta, który już wcześniej informował o prowadzeniu postępowania w tej sprawie.

Prokuratorzy powołują się na przepisy antymonopolowe, argumentując, że połączenie Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance może doprowadzić do nadmiernej koncentracji na rynku mediów i rozrywki.

Pozew stanowi poważne zagrożenie dla planów prezesa Paramount, Davida Ellisona, który chce przekształcić swoją firmę w głównego konkurenta Netfliksa i Disneya. Proces sądowy może potrwać miesiące, co grozi opóźnieniami i kosztami sięgającymi setek milionów dolarów.

W przypadku braku finalizacji transakcji przed październikiem, Paramount zobowiązał się wypłacać akcjonariuszom Warner Bros. Discovery około 650 milionów dolarów kwartalnie. Przedłużające się postępowanie może wymusić renegocjację finansowania, wpłynąć na kurs akcji, a nawet doprowadzić do zerwania umowy.

Fuzja pod lupą regulatorów na całym świecie

Planowana transakcja obejmuje nie tylko połączenie dwóch dużych studiów filmowych, ale także platform streamingowych i kanałów telewizyjnych, takich jak CBS, CNN czy polski TVN. Fuzja uzyskała już zgodę akcjonariuszy Warner Bros. Discovery w kwietniu, a szef Paramount, David Ellison, zapowiedział, że finalizacja umowy jest planowana na wrzesień.

Proces połączenia jest jednak bacznie obserwowany przez regulatorów zarówno w USA, jak i w Europie. Amerykański Departament Sprawiedliwości zatwierdził już transakcję, nie dopatrując się naruszeń federalnych przepisów antymonopolowych. Zgody udzieliły także urzędy w kilku innych krajach, jednak Komisja Europejska wciąż analizuje umowę. Decyzja KE ma zapaść do 22 lipca, a Paramount zgodził się na ustępstwa, by rozwiać obawy dotyczące konkurencji.

Środowisko Hollywood, w tym związki aktorów i scenarzystów, wyraża obawy, że fuzja może skutkować ograniczeniem liczby produkowanych filmów i programów, a tym samym utratą miejsc pracy. David Ellison zapewnił jednak, że po połączeniu studia będą produkować 30 filmów rocznie i zadeklarował zaangażowanie w ochronę zatrudnienia.

W tle pojawiają się także wątki polityczne – ojciec Davida Ellisona, miliarder Larry Ellison, jest współzałożycielem Oracle i utrzymuje bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem. Paramount zatrudnił również byłych urzędników administracji Trumpa.

Paramount Skydance dąży do jak najszybszego sfinalizowania transakcji, choć oficjalny termin wyznaczono na 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie zostanie zrealizowana, akcjonariusze Warner Bros. Discovery mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Wartość całej transakcji szacowana jest na 110 miliardów dolarów.