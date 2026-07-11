„Jeżeli tego nie zrobi…”. Magyar ogłasza plany i ostrzega prezydenta

RMF24

Parlament przygotowuje się do przyjęcia 17. poprawki do konstytucji, która może doprowadzić do usunięcia obecnego prezydenta Tamasa Sulyoka. Ogłosił to w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Magyar. Nowe przepisy przewidują także szereg zmian w funkcjonowaniu państwa, w tym ograniczenie kadencji posłów i walkę z nadużyciami z czasów rządów Viktora Orbana.

Prezydent zostanie pozbawiony urzędu?

Według Magyara prezydent będzie miał pięć dni na podpisanie nowelizacji ustawy zasadniczej.



„Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu” – napisał szef rządu.

Rządząca partia Tisza twierdzi, że Sulyok – wybrany w 2024 roku przez większość parlamentarną pod kierownictwem ówczesnego premiera Viktora Orbana – jest jego „marionetką”. Wcześniej Magyar wyznaczył termin do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się funkcji przez prezydenta i czołowych przedstawicieli węgierskiego sądownictwa.

Projekt zmiany konstytucji zawiera 12 punktów, m.in. ograniczenie kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana.

Kadencja prezydenta ma jeszcze sporo potrwać

W czwartek Fidesz, partia Orbana, zorganizowała w Budapeszcie protest przeciwko próbom usunięcia prezydenta Sulyoka z urzędu. Według opozycji są one niezgodne z ustawą zasadniczą.



Kadencja Sulyoka – wybranego głosami deputowanych Fideszu i KDNP – trwa do marca 2029 r. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.



Po kwietniowych wyborach Partia Szacunku i Wolności (Tisza) premiera Magyara ma w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość – 141 ze 199 deputowanych.