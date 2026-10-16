Utrudnienia na lotniskach w całych Włoszech. Ważny komunikat dla podróżnych

Włoski urząd kontroli ruchu lotniczego (ENAV) poinformował, że wprowadził tymczasowe ograniczenia przepustowości ruchu powietrznego po wykryciu w nocy anomalii w sieci transmisji danych obsługującej kontrolę ruchu lotniczego w całym kraju.
Także operator lotnisk rzymskich (ADR) podał, że „z powodu problemów technicznych wpływających na systemy kontroli ruchu lotniczego w całym kraju mogą wystąpić opóźnienia i odwołania lotów” i zalecił pasażerom kontakt z linią lotniczą.
Podobny komunikat wydała firma zarządzająca lotniskami w Mediolanie (SEA).
Źródło problemu zostało zidentyfikowane i trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności - zapewnił ENAV.
Władze poinformowały, że usterka nie została spowodowana celową działalnością.