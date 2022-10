Samoloty myśliwskie Stanów Zjednoczonych i Japonii przeprowadziły wspólne ćwiczenia nad Morzem Japońskim w związku z próbą rakietową Korei Północnej - poinformowało dowództwo wojsk USA strefy Indo-Pacyfiku z siedzibą na Hawajach.

Korea Płn. wystrzeliła rakietę balistyczną, która przeleciała nad terytorium Japonii / KIMIMASA MAYAMA / PAP/EPA

Według strony amerykańskiej manewry są odpowiedzią na wystrzelenie tego dnia przez Koreę Północną rakiety balistycznej. Przeleciała ona nad terytorium Japonii. Stało się tak po raz pierwszy od 2017 roku.

"Nasze zaangażowanie w obronę Republiki Korei i Japonii pozostaje niezachwiane" - napisało w oświadczeniu amerykańskie dowództwo strefy Indo-Pacyfiku. Dodano, że ćwiczenia zostały przeprowadzone przez myśliwce Korpusu Piechoty Morskiej USA, które dołączyły do Powietrznych Sił Samoobrony Japonii (JASDF).



Wcześniej we wtorek armia Korei Płd. poinformowała, że w odpowiedzi na wystrzelenie rakiety balistycznej przez Pjongjang wojska południowokoreańskie przeprowadziły razem z siłami USA ćwiczenia z wykorzystaniem bombowców. Wojska Korei Płd. i USA ćwiczyły razem od 26 września przez cztery dni i były to pierwsze od pięciu lat wspólne manewry sił zbrojnych obu krajów.



W nocy z poniedziałku na wtorek Szefowie Sztabów Sił Zbrojnych Korei Południowej (JCS) i japońska straż przybrzeżna zaalarmowali swoje rządy o wystrzeleniu przez Koreę Północną pocisku balistycznego średniego zasięgu. Przeleciał on w przestrzeni powietrznej Japonii, po czym wpadł do Pacyfiku.