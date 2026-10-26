Jest kompromis UE w sprawie zasad dla rolników po 2027 roku. Kwestia pieniędzy do uzgodnienia

RMF24

Ministrowie rolnictwa państw UE uzgodnili w poniedziałek wieczorem wspólne stanowisko w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 roku. Polska ostatecznie poparła kompromis, chociaż miała zastrzeżenia. Chodzi o zasady przyznawania wsparcia, wymogi dla rolników i sposób wdrażania przepisów przez państwa członkowskie. Porozumienie nie rozstrzyga natomiast wysokości finansowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, która będzie częścią rokowań nad budżetem UE na lata 2028–2034.

Unijne wsparcie będzie bardziej ukierunkowane w stronę aktywnych rolników, ale to państwa będą musiały określić, kto spełnia tę definicję. Większe wsparcie przewidziano także dla młodych rolników, a państwa będą musiały przygotować strategie wymiany pokoleń w rolnictwie.

Polska zgodziła się na kompromis mimo zastrzeżeń dotyczących tzw. zasady DNSH, czyli „nie czyń poważnych szkód”. Ma ona gwarantować, że inwestycje finansowane z unijnych pieniędzy nie będą znacząco szkodzić środowisku. Komisja Europejska proponuje wyłączenie spod tej zasady między innymi inwestycji związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

Polska wraz z Czechami, Grecją, Łotwą, Węgrami, Portugalią, Rumunią i Słowacją chciała podobnego wyłączenia dla inwestycji rolniczych. Chodzi między innymi o to, by nie ograniczać dostępu do unijnych pieniędzy na modernizację gospodarstw i zakup maszyn napędzanych paliwami kopalnymi. Polska poprosiła w raz z tą grupą państw o dołączenie tego oświadczenia do protokołu z posiedzenia.

Komunikat dla Komisji Europejskiej

Nie oznacza to zmiany rozporządzenia, ale chodzi o polityczne wezwanie KE, żeby dalej pracowała nad wytycznymi dotyczącymi tej zasady w stosunku do inwestycji w rolnictwie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski argumentował, że „sektor rolny ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej”.

Krajewski przyznał, że kompromis nie spełnia wszystkich polskich oczekiwań. „Pomimo tego, że ostatni tekst prezydencji nadal nie uwzględnia w pełni naszych oczekiwań, w duchu kompromisu zgadzamy się na przyjęcie częściowego podejścia ogólnego” – powiedział minister.

Teraz stanowisko Rady UE będzie podstawą negocjacji z Parlamentem Europejskim. Osobno będą toczyć się rozmowy o pieniądzach.

