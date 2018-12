Jemenka, która z powodu zakazu wjazdu do USA dla obywateli Jemenu nie mogła pożegnać się ze swoim umierającym synkiem, dostała amerykańską wizę. Było to możliwe dzięki tysiącom maili, tweetów i listów wysłanych do członków amerykańskiego Kongresu z prośbami o wystawienie wizy Shaimie Swileh.

Abdullah jest podtrzymywany przy życiu przez szpitalną aparaturę /Twitter

REKLAMA