Jeden z najwyższych dowódców Pentagonu parafrazuje słowa polskiej pieśni i wysoko ocenia naszych żołnierzy. Mówi o zaszczycie współpracy z polskimi wojskowymi i chwali nasze siły zbrojne oraz ich wyszkolenie.

Generał broni Walter E. Piatt (Director of the Army Staff) podkreśla, że jeszcze nigdy żadne państwo tak szybko nie zareagowało, pomagając sąsiadom - na tak wielu płaszczyznach - jak Polska.

Tak długo jak Wisła płynie, Polska nigdy nie zaginie. Lecz sądzę, że w przyszłości będzie nowe powiedzenie: tak długo jak mamy polskie siły zbrojne, Europa nigdy nie zginie - mówi amerykański generał w rozmowie z Pawłem Żuchowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych.

Jak relacjonuje nasz dziennikarz, w Waszyngtonie bardzo mocno podkreśla się rolę polskich sił zbrojnych oraz twarde stanowisko wobec rosyjskiej agresji. Docenia się współpracę, przyjęcie amerykańskich żołnierzy oraz możliwość operowania na polskim lotnisku na wschodzie kraju.

Generał broni Walter E. Piatt podkreśla, że Polska to przewidujący partner, a polscy żołnierze wykonują zadania z pełnym poświęceniem.

Służyłem w misjach wojskowych z żołnierzami z polskich sił zbrojnych w Afganistanie i Iraku. Mówiłem im oraz dowódcom, że służyłbym w polskiej armii w dowolnej randze, na każdym stanowisku, gdyby mnie chcieli. Są naprawdę odważni, to naprawdę odważni bohaterowie - zaznaczył.

Amerykański generał stoi na stanowisku, że gdyby nie silna postawa Polski oraz sojuszników z NATO, to dziś sytuacja na Ukrainie byłaby dużo gorsza.

Służyłem w Europie w 2014 roku, gdy ludzie mówili: nigdy nie będzie kolejnej wojny lądowej w Europie. Lecz - Polska i sojusznicy NATO - utrzymaliśmy naszą obronność w sile. A teraz widzieć to, co się dzieje w Ukrainie, to coś strasznego. Liczba ofiar, intensywność walk. Ale byłoby o wiele gorzej, gdyby nie współczucie i siła Polski. Wiem, że jest takie powiedzenie w Polsce: że tak długo jak Wisła płynie, Polska nigdy nie zaginie. Lecz sądzę, że w przyszłości będzie nowe powiedzenie: Tak długo jak mamy polskie siły zbrojne, Europa nigdy nie zginie - mówił.

Generał broni Walter E. Piatt nawiązał w ten sposób do słów pieśni patriotycznej "Płynie Wisła, płynie". Oto fragment jej tekstu:

"Płynie Wisła, płynie

Po polskiej krainie

Po polskiej krainie,

A dopóki płynie, Polska nie zaginie

A dopóki płynie, Polska nie zaginie".

"Płynie Wisła, płynie" to jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych pieśni patriotycznych. Powstałą w drugiej połowie XIX wieku. Prawdopodobnie autorem słów jest Kazimierz Hoffman.