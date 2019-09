Japończycy chcą walczyć z molestowaniem seksualnym. Powstały pieczątki do znakowania napastników.

Japonia wprowadza pieczątki dla ofiar molestowania seksualnego RUPTLY/x-news

Japońska firma w Nagoi wyprodukowała pieczątki, które mają na celu ograniczenie wykorzystywania seksualnego poprzez oznaczanie napastników tuszem widocznym jedynie w świetle ultrafioletowym.

W Japonii, jak człowiek stanie się ofiarą molestowania, to często nie może nawet nic powiedzieć przeciwko napastnikowi, więc mamy nadzieję, że nasza pieczątka może zostać użyta do oznakowania napastnika. Możliwe, że jak zobaczy, że masz pieczątkę, to nie zaatakuje - wyjaśnia rzecznik firmy Hirofumi Mukai.



Wybraliśmy żółty kolor, żeby odstraszyć potencjalnych napastników, ponieważ przyciąga uwagę ludzi. Na pieczęci użyliśmy znaku dłoni, który oznacza "stop" - dodał.

Oznakowanie ma służyć do identyfikacji sprawców molestowania. Pieczątka kosztuje 270 jenów, czyli około 100 zł.



Opracowała: Barbara Stanuch