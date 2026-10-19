Izraelskie służby aresztowały osiem osób. Chodzi m.in. o atak na konwój z polskimi dyplomatami

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Izraelska policja poinformowała w poniedziałek o aresztowaniu ośmiu osób w ramach dochodzenia dotyczącego aktów przemocy, do których doszło w weekend na Zachodnim Brzegu - podała o poranku agencja Reutera.

Izrael poinformował o aresztowaniu ośmiu osób w związku z dochodzeniem dotyczącym m.in. ataku na konwój, do których doszło w weekend na Zachodnim Brzegu. „Chodzi o zaatakowanie amerykańskiej fotoreporterki oraz europejskich dyplomatów - były to odrębne zdarzenia” - podaje Reuters.

Policja nie ujawniła tożsamości podejrzanych.

W piątek zarejestrowano nagranie, na którym zamaskowani izraelscy osadnicy atakują fotoreporterkę „Washington Post”, Heidi Levine, relacjonującą zbiory oliwek przez Palestyńczyków.

W sobotę, w innym incydencie, osadnicy zaatakowali europejskich dyplomatów oraz francuskiego burmistrza. W skład delegacji dyplomatycznej wchodzili przedstawiciele Polski, Francji i Belgii - informowała Al-Dżazira.