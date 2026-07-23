Izraelski sprzęt, samoloty z Brazylii. Grecja rozpoczyna projekt „Tarcza Achillesa”

RMF24

Grecja rozpoczyna największy w historii program modernizacji armii. Nowy system „Tarcza Achillesa” ma zapewnić ochronę przed rakietami, dronami i atakami z powietrza.

W czwartek Ateny oficjalnie zainicjowały wart 4,2 mld euro program zakupu nowoczesnego uzbrojenia, którego kluczowym elementem będzie izraelski system obrony antyrakietowej, antydronowej i przeciwlotniczej – tzw. Tarcza Achillesa. „Grecja wchodzi w nową erę” – skomentował na platformie X minister obrony Nikos Dendias.

Największa część inwestycji, 3 mld euro, zostanie przeznaczona na zakup komponentów do systemu Tarcza Achillesa w Izraelu. Grecja planuje także nabyć brazylijskie samoloty transportowe Embraer C-390 Millennium, izraelskie drony Heron oraz pociski do amerykańskich śmigłowców Apache – informuje agencja AFP.

W kwietniu tego roku Ateny odnowiły również umowę z Francją na dostawy uzbrojenia, w tym fregat Belharra i myśliwców Rafale.

W kwietniu 2025 roku rząd premiera Kyriakosa Micotakisa zapowiedział największą reformę greckich sił zbrojnych we współczesnej historii kraju. Budżet tego przedsięwzięcia ma wynieść aż 25 mld euro. Pod koniec 2025 roku Grecja, Cypr i Izrael podpisały trójstronne porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, mające na celu wzmocnienie obrony i odstraszenie Turcji, z którą wszystkie trzy kraje mają napięte relacje.

Jak przypomina AFP, Grecja przez blisko dekadę – w latach 2009-2018 – miała zamrożony budżet wojskowy z powodu głębokiego kryzysu finansów publicznych. Obecne inwestycje mają nadrobić wieloletnie zaniedbania i unowocześnić armię.

Współpraca z Izraelem

W grudniu 2025 roku premier Izraela Benjamin Netanjahu gościł prezydenta Cypru i premiera Grecji. Wówczas Grecja zobowiązała się do zakupu izraelskich systemów obrony powietrznej oraz artyleryjskich PULS, które mają wzmocnić obronę greckich wysp i zmniejszyć zależność od tradycyjnych europejskich dostawców, takich jak Francja i Niemcy.

Współpraca wojskowa Grecji, Izraela i Cypru przyspieszyła w ostatnich latach, głównie z powodu trudnych relacji z Turcją. Grecja i Turcja spierają się m.in. o północną część Cypru oraz prawa do wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Egejskim i we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie odkryto bogate złoża węglowodorów.