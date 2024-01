"Wiemy, że różne kraje odmiennie oceniają operację Izraela przeprowadzaną w Strefie Gazy. Jednak Rząd Federalny stanowczo i wyraźnie odrzuca oskarżenie o ludobójstwo, które zostało wniesione przeciwko Izraelowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. To oskarżenie nie ma żadnych podstaw" – podkreślił w oświadczeniu Steffen Hebestreit, rzecznik prasowy niemieckiego rządu.

Proces przeciwko Izraelowi w Hadze / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

Mając na uwadze historię Niemiec i zbrodnię Holokaustu przeciwko ludzkości, rząd federalny uważa się za szczególnie zaangażowany w Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Konwencja ta jest głównym instrumentem prawa międzynarodowego umożliwiającym wdrożenie zasady "nigdy więcej". Stanowczo sprzeciwiamy się (jej) instrumentalizacji politycznej - oświadczył rzecznik.

Jak podkreślono w komunikacie, 7 października 2023 roku terroryści Hamasu brutalnie zaatakowali, torturowali, zabijali i porywali niewinnych ludzi w Izraelu. Celem Hamasu jest unicestwienie Izraela. Od tego czasu Izrael broni się przed nieludzkim atakiem Hamasu - podkreślił Hebestreit.

Rząd federalny wspiera Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w jego działaniach, tak jak czynił to od wielu dziesięcioleci. Rząd federalny zamierza wystąpić podczas rozprawy głównej jako strona trzecia - podkreślił rzecznik rządu.

Izrael odpowiada przed MTS na oskarżenia RPA

Podczas piątkowego przesłuchania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości przedstawiciel izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych Tal Becker stwierdził, że RPA, która wniosła sprawę, przedstawia "rażąco zniekształconą historię". Podkreślił, że działania Izraela w Strefie Gazy są aktem samoobrony po ataku Hamasu z 7 października.

Niemożliwe jest zrozumienie konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy bez poznania charakteru zagrożenia, przed którym stoi Izrael, oraz brutalności i bezprawia sił zbrojnych, które stawiają mu czoła - wskazał.

W swoich uwagach wstępnych Becker wskazał, że wezwania do zastosowania środków tymczasowych w celu zakończenia walk w Strefie Gazy są nieuprawnione, ponieważ Izrael ma prawo się bronić.

Zamiast tego stwierdził, że sąd powinien zastosować takie środki wobec RPA, oskarżając ją o utrzymywanie bliskich więzi z Hamasem. Becker zaakcentował, że Izrael zobowiązuje się do przestrzegania prawa podczas wojny, "ale robi to w obliczu całkowitej pogardy Hamasu dla prawa".

"Strategia Hamasu"

Argumentował, że "przerażające cierpienie" ludności cywilnej, zarówno izraelskiej, jak i palestyńskiej, jest wynikiem strategii Hamasu, podczas gdy żądania RPA, by Izrael wstrzymał wojnę, uczyniłyby Izrael bezbronnym.

Podczas przesłuchania Becker przedstawił nagrania z ataku 7 października oraz zdjęcia ofiar oraz ze szczegółami opisał niektóre akty terroru.

Odwołał się również do definicji ludobójstwa w prawie międzynarodowym, stworzonej przez polskiego prawnika pochodzenia żydowskiego Rafała Lemkina oraz do kontekstu historycznego i holokaustu. Jeśli doszło do aktów ludobójstwa, to zostały one popełnione przeciwko Izraelowi - powiedział.

Przemawiający po Beckerze obrońca Izraela profesor Malcolm Shaw zakwestionował twierdzenia RPA, że próbowała skontaktować się z Izraelem i rozpocząć dialog. Przekazał natomiast, że Izrael próbował rozpocząć dwustronne rozmowy, a RPA zamiast tego przystąpiła do sprawy przed MTS.

Według Shawa gdyby RPA skorzystała z oferty Izraela, strony mogłyby uznać, że nie istnieje spór, który można by rozstrzygnąć w sądzie, i postępowanie byłoby bezzasadne.

Według oskarżyciela izraelska ofensywa powietrzna i lądowa - która zniszczyła znaczną część enklawy i zabiła ponad 23 tys. osób według władz sanitarnych Gazy - miała na celu "zniszczenie ludności" Gazy - podaje agencja Reutera.

MTS z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowniczym ONZ, powołanym do rozstrzygania sporów między państwami.