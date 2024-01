Prawnicy z Republiki Południowej Afryki wnieśli do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Izraelowi, któremu zarzucono popełnienie ludobójstwa w Gazie. Przedstawiciele RPA twierdzą, że plan zniszczenia Strefy pochodzi z najwyższych szczebli izraelskich władz.

Proces przeciwko Izraelowi w Hadze / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

Podstawowym celem RPA jest doprowadzenie do wydania przez MTS nakazu wstrzymania przez Izrael działań wojennych w Strefie Gazy.

"Republika Południowej Afryki twierdzi, że Izrael naruszył artykuł drugi Konwencji, popełniając czyny, które mieszczą się w definicji ludobójstwa. Działania te pokazują systematyczny wzorzec postępowania, który spełnia definicję ludobójstwa. Palestyńczycy w Strefie Gazy są zabijani przez izraelską broń i bomby z powietrza, lądu i morza. Są również bezpośrednio zagrożeni śmiercią głodową i chorobami z powodu zniszczenia palestyńskich miast i ograniczonej pomocy" - powiedziała w otwierającym przemówieniu w Hadze Adila Hassim, reprezentująca Sąd Najwyższy RPA.

W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że Izrael "niszczy życia Palestyńczyków we wszystkich jego sferach". Działania izraelskiej armii, zdaniem przedstawicieli RPA są odzwierciedleniem "ludobójczej retoryki pielęgnowanej przez izraelskich urzędników najwyższej rangi". Oskarżyciel Tembeka Ngcukaitobi przytoczył komentarze premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który niejednokrotnie, omawiając wojnę w Strefie Gazy, odwoływał się do biblijnego nakazu, by naród żydowski "pamiętał, co uczynił jemu Amalek". "Biblia wspomina, że król Saul otrzymał rozkaz zniszczenia wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci ludu Amalekitów" - dodał. W tradycji żydowskiej Amalekici uznawani są za symbol historycznych wrogów Izraela.

Cytował także ministra obrony Izraela Joawa Galanta, który miał nazywać Palestyńczyków "ludzkimi zwierzętami".

Trybunał wyda decyzję w sprawie środków nadzwyczajnych jeszcze w tym miesiącu. Nie wyda jednak w tym czasie orzeczenia w sprawie zarzutów o ludobójstwo - to postępowanie może potrwać latami.

Izrael jest sygnatariuszem Konwencji o ludobójstwie z 1948 r., która definiuje ludobójstwo i zobowiązuje państwa do zapobiegania mu.

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości mają często wymiar jedynie symboliczny. W 2022 roku nakazano Rosji natychmiastowe przerwanie działań wojennych w Ukrainie, co - jak wiemy - zostało przez Kreml całkowicie zignorowane.

Proces przed MTS przyciąga globalną uwagę, a zwolennicy obu stron zaplanowali marsze i wiece w Hadze.