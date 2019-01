Samochód eksplodował przed budynkiem sądu w miejscowości Londonderry. Policja z Irlandii Północnej próbuje wyjaśnić czy był to tzw. samochód pułapka i zaleca mieszkańcom, aby trzymali się z daleka od centrum miasta do wyjaśnienia incydentu.

Jak relacjonuje BBC, do eksplozji doszło ok. 20.15 czasu miejscowego ( czyli ok. 21.15 czasu polskiego). Policja podała, że nikt nie ucierpiał, ale poinformowała też, że kolejny samochód wzbudza podejrzenia. Służby rozpoczynają ewakuację i proszą mieszkańców, aby przygotowali się do opuszczenia swoich domów.

"Ktokolwiek jest odpowiedzialny za ten atak chyba nie zrozumiał, że ludzie Derry nie chcą tego na naszych ulicach. Staramy się iść naprzód i nie pozwolimy, by ktoś przywrócił mroczne dni z przeszłości" - napisał na Twitterze Mark H Dunkan, polityk z Londonderry odwołując się do serii ataków bombowych dokonanych w latach 70 XX w. przez IRA w mieście.

Kilka lat temu na ulicy, na której doszło do wybuchu, zainstalowano słupki uniemożliwiające parkowanie bezpośrednio przed budynkiem sądu.

Zdarzenie skomentował Gary Middleton, brytyjski polityk z Demokratycznej Partii Unionistycznej. Na Twitterze napisał: "Policja potwierdziła, że nie było żadnych ofiar poważnego incydentu na Bishops Street. Samochód został porwany i wybuch przed sądem. Haniebny akt terroryzmu".