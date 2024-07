Lokalne władze potwierdziły, że od czasu, gdy burza tropikalna Alberto uderzyła w region w czerwcu, udało się schwytać około 200 krokodyli. Sytuację pogorszyły dodatkowo ulewne deszcze związane z huraganem Beryl.

Według doniesień, intensywne opady spowodowały wzrost poziomu wody w przybrzeżnych lagunach, co zmusiło krokodyle do szukania nowych terenów. Przez to pojawiły się w miastach, m.in. w Tampico, Ciudad Madero czy Altamira.

Biuro Federalnego Prokuratora Generalnego ds. Ochrony Środowiska ostrzega, że problem może się nasilać.

"W miarę obniżania się poziomu wody w miejscach takich jak zalane ulice i kanały odwadniające, liczba krokodyli z pewnością wzrośnie" - przekazano.

Krokodyle są gatunkiem chronionym w Meksyku, co dodatkowo komplikuje sytuację. Lokalne władze oraz organizacje ochrony środowiska pracują nad bezpiecznym przeniesieniem gadów z powrotem do ich naturalnych siedlisk, jednocześnie apelując do mieszkańców o zachowanie ostrożności.