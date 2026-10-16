Instagram ograniczył treści kandydata na prezydenta. Sąd żąda wyjaśnień od Mety

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Pracownicy koncernu Meta przyznali w wewnętrznej korespondencji, że ograniczenia na Instagramie utrudniały promowanie treści wyborczych prezydenta Brazylii Luiza Inacia Luli da Silvy – podał w piątek dziennik „Folha de S.Paulo”. Wcześniej Lula oskarżył koncern o ingerencję w kampanię wyborczą. Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zażądał od Mety wyjaśnień.

Dziennikarze „Folha de S.Paulo” dotarli do wewnętrznej korespondencji pracowników koncerny Meta (właściciela m.in. Instagrama, Facebooka, WhatsAppa). Wynika z niej, że Instagram rekomendował w wynikach wyszukiwania profil głównego rywala Luli w wyborach prezydenckich Flavia Bolsonaro, z kolei WhatsApp – kanał wspierający tego kandydata.

Jednocześnie konto Luli nie pojawiało się w wynikach wyszukiwania na Instagramie nawet po wpisaniu jego dokładnej nazwy.

Według dziennika, 9 października sztab Luli przez niemal dobę nie mógł wykupywać reklam zwiększających zasięg postów opublikowanych na Instagramie. Sztab prezydenta oszacował, że z tego powodu jego materiały mogły nie dotrzeć do około 1,3 mln osób.

Jak tłumaczy się Meta?

Jak podał brazylijski dziennik, Meta zaprzeczyła, by celowo wpływała na przebieg wyborów lub faworyzowała któregokolwiek z kandydatów. Koncern wyjaśnił, że nieprawidłowości wynikały z problemów technicznych, które dotknęły również inne konta, oraz z błędu, który został naprawiony. „Folha de S.Paulo” zaznacza, że wewnętrzna korespondencja nie zawiera dowodów na celową ingerencję firmy w wybory.

Kto prezydentem Brazylii?

10 października, po skargach sztabu Luli, Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zażądał od Mety wyjaśnień dotyczących ograniczeń na kontach prezydenta i nieprawidłowości w statystykach wyświetleń.

Afera przed drugą turą wyborów. Sąd dał Mecie 48 godzin na odpowiedź Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zażądał wyjaśnień od koncernu Meta, właściciela Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, w sprawie możliwej ingerencji w kampanię wyborczą. Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva zarzuca gigantowi technologicznego…

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, 4 października, Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, zdobył około 47 proc. głosów, a ubiegający się o reelekcję Lula – 45 proc. Druga tura odbędzie się 25 października.