Francuz podejrzany o wykorzystywanie seksualne 305 nieletnich został aresztowany w Indonezji. Mężczyzna miał oferować dzieciom pracę w charakterze modeli - poinformowała agencja AP, powołując się na miejscową policję. Rzecznik policji w Dżakarcie Yusri Yunus powiedział, że Francois Camille Abello został aresztowany pod koniec czerwca.

Mężczyzna trafił w ręce policjantów w pokoju hotelowym. Był w "towarzystwie" dwóch nagich dziewczynek. Policja otrzymała informację od pobliskich mieszkańców, którzy podejrzewali, że cudzoziemiec wykorzystuje dzieci. Francois Camille Abello jest 65-letnim emerytem.



Nana Sudjana, komendant policji w Dżakarcie, powiedział mediom, że w laptopie mężczyzny znaleziono filmy, z których wynika, że wykorzystywał ponad 300 dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Mężczyzna nie współpracował ze śledczymi i odmówił podania haseł do programów na swoim komputerze.

Według ustaleń śledczych większość ofiar mężczyzny, to dzieci ulicy, którym proponował pracę w charakterze modela. Płacił im od 250 tys. do 1 mln rupii (ok. 68 i 273 zł) za uprawianie z nim seksu. Wciąż badamy, czy wykorzystywał swoje ofiary również w celach ekonomicznych za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych platform internetowych - powiedział Nana Sudjana.



W połowie czerwca policja poinformowała o aresztowaniu Amerykanina Russa Alberta Medlina. Mężczyzna został zatrzymany w swojej rezydencji w Dżakarcie po tym, jak policja przesłuchała trzech nieletnich. Był on dwukrotnie oskarżony o przemoc seksualną wobec nieletnich przez sąd w Nevadzie w latach 2006-2008 i przed aresztowaniem w Dżakarcie dwa lata spędził w więzieniu.