Toksyczna piana pokryła świętą rzekę Jamunę w New Delhi. Stolica Indii od zeszłego tygodnia jest także spowita gęstym smogiem.

Puszysta piana toksyn unoszących się na Jamunie przypomina zaspy śniegu. Zanieczyszczenie zakłóciło dostawy wody do niektórych części stolicy. Władze lokalne uważają, że przyczyną pojawienia się toksycznej piany są ścieki i odpady przemysłowe, które spłynęły z góry rzeki w zeszłym tygodniu.



Stan wód Jamuny nie przeszkodził jednak kilku mieszkańcom miasta w zanurzeniu się w niej, aby tradycyjnie rozpocząć festiwal Chhath Puja, w trakcie którego ofiaruje się modlitwy słońcu.



Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za dostawy wody zapewniają, że pracują dzień i noc, aby ograniczyć powstałe szkody. Władze New Delhi dawno temu zobowiązały się do oczyszczenia Jamuny, jednak bez efektów. W 2020 roku raport rządowy opisywał stan rzeki jako "krytycznie pogarszający się". Teraz toksyczna piana pojawia się co roku.



Od zeszłego tygodnia New Delhi jest także pokryte gęstym, ołowianym smogiem. Poziom szkodliwego pyłu w stolicy Indii jest 16-krotnie wyższy niż dopuszczalny bezpieczny dla zdrowia stopień określony przez Światową Organizację Zdrowia.