​Muzułmanin podejrzany o przemyt krów został pobity na śmierć przez tłum w zachodnich Indiach - poinformowała w sobotę miejscowa policja. Krowy są w Indiach uznawane za święte. Sąd Najwyższy zaapelował do rządu o walkę z powtarzającymi się przypadkami linczów.

Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę w dystrykcie Alwar w stanie Radźasthan. Grupa ludzi otoczyła dwóch mężczyzn prowadzących dwie krowy, po czym zaczęła ich okładać pięściami i uderzać kijami - podał przedstawiciel policji Mohan Singh.

Jeden z zaatakowanych mężczyzn zdołał uciec przed oprawcami, drugi po przybyciu policji został zawieziony do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy.

Policja nie wie, czy to był przemyt

Jak poinformował Singh, ofiary prowadziły krowy do swojej wioski w sąsiednim stanie Harijana. Zastrzegł, że policja nie była w stanie potwierdzić, czy rzeczywiście przemycali oni te zwierzęta.

Rok temu w tym samym dystrykcie doszło do podobnego ataku. Wówczas jeden muzułmanin zginął, a 14 zostało brutalnie pobitych; zarzucano im, że transportują krowy na ubój. Ofiary kupiły krowy na targu i prowadziły je do swoich domów w Harijanie.

W Indiach krowy cieszą się statusem świętych zwierząt, a zabijanie krów oraz spożywanie ich mięsa jest w większości kraju zakazane lub podlega ograniczeniom.

Seria linczów po wyborach w 2014 roku

W kraju doszło do serii linczów na przedstawicielach mniejszości, odkąd w wyborach z 2014 roku do władzy doszła nacjonalistyczna Indyjska Partia Ludowa (BJP) - zauważa agencja AP.

Większość ataków przeprowadzanych przez samozwańcze oddziały, stawiające sobie za cel ochronę krów i złożone z wyznawców hinduizmu, jest wymierzona w przedstawicieli muzułmańskiej mniejszości. Hindusi stanowią ok. 80 proc. liczącej 1,3 mln osób ludności Indii, a wyznawcy islamu - ok. 4 proc.

Indyjski Sąd Najwyższy w minionym tygodniu zaapelował do rządu o rozważenie nowych rozwiązań prawnych w walce z powtarzającymi się linczami. Nie można pozwolić na to, by "te straszliwe przypadki rządów tłumu" stały się normą - podkreślono.