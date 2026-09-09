„Igrają z naszym życiem”. Matematyk bije na alarm ws. sztucznej inteligencji

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Badacz zajmujący się szkoleniem modeli AI, Jacob Coxon, zarzucił firmom tworzącym sztuczną inteligencję nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji i „igranie z życiem” ludzi. 27-letni Brytyjczyk tym samym zrezygnował z pracy w jednej z nich, Anthropic, odpowiedzialnej za model AI Claude. „Ludzie tworzący sztuczną inteligencję szczerze wierzą, że może ona nas wszystkich zabić do końca dekady” – przestrzegł matematyk.

Firmy odpowiedzialne za AI „igrają z naszym życiem”

27-letni matematyk, Jacob Coxon, ogłosił swoją decyzję we wpisie na platformie X i wywiadzie dla dziennika „Wall Street Journal”:

Dzisiaj zrezygnowałem z pracy w Anthropic. Ostatnie trzy lata spędziłem na badaniach przedtreningowych w OpenAI i Anthropic. Żadna z firm nie zachowuje się odpowiedzialnie. Pędzą prosto do samodoskonalącej się superinteligencji i igrają z naszym życiem – napisał na platformie X.

Brytyjczyk powiedział, że w tym roku porzucił pracę w OpenAI, twórcy ChataGPT, na rzecz Anthropica ze względu na reputację firmy jako bardziej zwracającej uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Uznał jednak, że i ona uczestniczy w wyścigu o stworzenie „nadludzkiej” inteligencji, która będzie w stanie przełamać wszelkie bariery, „zrewolucjonizować dowolną dziedzinę z dnia na dzień i zdobyć prawdziwą władzę i zasoby”.

Ludzie tworzący sztuczną inteligencję szczerze wierzą, że może ona nas wszystkich zabić do końca dekady – zaalarmował Jacob Coxon na platformie X.

Jego zdaniem w Anthropic, którego szef Dario Amodei wielokrotnie mówił o zagrożeniach związanych z AI, „uważają, że nikt inny nie będzie zachowywał się odpowiedzialnie, więc oni muszą to zrobić sami, mimo ryzyka”.

Coxon uznał, że nadzieję na większe uregulowanie koniecznego – jego zdaniem – postępu dają niepokojące incydenty, np. lipcowe włamanie do systemów jednej z firm. Wówczas tysiące trenowanych przez OpenAI agentów AI, mimo pozbawienia dostępu do internetu, potajemnie dokonało włamania na systemy firmy Hugging Face, koordynując swoje działania między sobą na zhakowanym przez siebie forum dyskusyjnym. Coxon wypowiedział się jednak pesymistycznie na temat możliwości wyhamowania rywalizacji USA z Chinami.

Jakie będą konsekwencje wzrostu inteligencji maszyn?

Jak zauważył „Wall Street Journal”, Brytyjczyk jest jednym z pierwszych pracowników Anthropica, którzy zdecydowali się odejść z firmy z powodu obaw o ryzyka związane z AI. Kilku innych z tych samych powodów odeszło w ostatnich latach z OpenAI i innych firm.

O narastających ryzykach mówił w ostatnich dniach też główny badacz OpenAI, Jakub Pachocki, który przestrzegał m.in. przed coraz trudniejszym zbadaniem procesów „myślowych” zaawansowanych modeli.

„Obawiam się, że nikt nie jest przygotowany na konsekwencje ciągłego, szybkiego wzrostu inteligencji maszyn” – napisał w niedzielę na blogu. Wezwał w nim do skoordynowanego spowolnienia w branży i państwowej interwencji.

Symboliczny zbieg okoliczności

Coxon ogłosił swoją decyzję w dniu, w którym OpenAI poinformowało, że jego najbardziej zaawansowany, niepublikowany jeszcze model rozwikłał nierozwiązany od niemal stulecia problem matematyczny, znany jako równania Naviera-Stokesa – jeden z siedmiu „problemów milenijnych” Instytutu Matematycznego Claya.

Ogłoszenie wywołało kontrowersje i podejrzenia, że OpenAI wykorzystało pracę dwójki matematyków – w tym jednego pracownika Anthropica – którzy zbliżyli się do rozwiązania problemu i konsultowali się z ChatemGPT. Firma przekonywała, że nie wykorzystało świadomie wkładu naukowców, lecz nie da się wykluczyć, że wprowadzane przez nich do ChataGPT dane mogły pomóc ulepszyć model.