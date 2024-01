Pentagon: Nie jesteśmy w stanie wojny z Huti

W czwartek Pentagon, odnosząc się do piątej rundy ataków swoich sił na jemeńskich rebeliantów, którzy pod hasłem wsparcia dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy atakują statki płynące przez Morze Czerwone, oświadczył, że Stany Zjednoczone nie są w stanie wojny z Huti.

Rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh powiedziała, że ataki, w tym czwartkowe uderzenie w rakiety przeciwokrętowe, miały charakter czysto defensywny.

Nie jesteśmy w stanie wojny z Huti - zapewniła Singh. To Huti w dalszym ciągu wystrzeliwują rakiety manewrujące i przeciwokrętowe w stronę niewinnych marynarzy. (...) To, co robimy wraz z naszymi partnerami, to samoobrona - dodała.

Wcześniej w czwartek prezydent USA Joe Biden oświadczył, że operacja wojskowa przeciw Huti nie powstrzymała jego ataków na Morzu Czerwonym i że będzie kontynuowana.

Jemen prosi o pomoc

Zastępca szefa Rady Prezydenckiej Jemenu zaapelował w Davos o pomoc międzynarodową w przeprowadzeniu operacji naziemnej przeciwko Huti, wspierającą ataki powietrzne koalicji pod dowództwem Stanów Zjednoczonych.

Siłom lądowym, które należą do prawowitego rządu Jemenu, należy pomóc - powiedział Aidarous al-Zoubaïdi, zastępca przewodniczącego Rady Prezydenckiej Jemenu, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Szwajcarii, argumentując, że powietrzne ataki bez operacji naziemnych są bezużyteczne.

Zoubaïdi podkreślił potrzebę zagranicznej pomocy wojskowej, skoncentrowanej na wymianie informacji wywiadowczych, szkoleniu i wyposażaniu sił rządowych.

Takie podejście umożliwiłoby naszym siłom przyłączenie się do wysiłków Zachodu w przeprowadzaniu nalotów na Huti - dodał. W tej sprawie chcemy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, które biorą udział w atakach powietrznych na jemeńskich rebeliantów - powiedział Zoubaïdi.