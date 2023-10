Blisko 200 rozkładających się zwłok zostało znalezionych w domu pogrzebowym „Powrót do natury” w Penrose w stanie Kolorado w USA. Policja weszła do budynku po zgłoszeniach o nieprzyjemnych zapachu unoszącym się w okolicy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do makabrycznego odkrycia w domu pogrzebowym w Penrose doszło w piątek. Już wtedy zostało znalezionych ponad 150 ciał. Po kilku dniach poinformowało, że w budynku znajdował się 189 rozkładających się zwłok.

Zostały one przewiezione do biura koronera, by można było potwierdzić tożsamość zmarłych osób i powiadomić ich bliskich. W identyfikacji ma pomóc specjalny zespół FBI, wysyłany na miejsce masowych wypadków, takich jak na przykład katastrofy lotnicze.

Biuro szeryfa informuje jedynie, że zwłoki były niewłaściwie przechowywane, nie podając więcej szczegółów. Szeryf Allen Cooper opisał to, co zobaczył, słowem "horror".