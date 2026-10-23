Holenderski wywiad śledził iPhone’a zięcia prezydenta USA. Miał dostęp do tajnych kont

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Holenderski wywiad wojskowy miał monitorować iPhone’a Jareda Kushnera, zięcia i byłego doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa, obserwując jego dostęp do kont bankowych powiązanych z rodziną królewską Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według najnowszych doniesień, na te rachunki miały trafić setki milionów dolarów od przywódców ZEA i Arabii Saudyjskiej. Kushner stanowczo zaprzecza tym informacjom.

Według fragmentu nieopublikowanej jeszcze książki dziennikarza śledczego Matthew Cole’a opublikowanego przez magazyn „Vanity Fair”, w latach 2018–2019 holenderska Wojskowa Służba Wywiadu i Bezpieczeństwa (MIVD) prowadziła operację, w której monitorowano iPhone’a Jareda Kushnera. Śledczy mieli obserwować, jak loguje się on do kont bankowych powiązanych z rodziną królewską Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na które wpływały ogromne sumy pieniędzy.

Operacja miała rozpocząć się pod koniec 2017 roku, kiedy holenderski wywiad zwerbował hakera rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU). Dzięki uzyskaniu dostępu do serwera GRU w Rostowie nad Donem Holendrzy zdobyli zrzuty ekranu z telefonu Kushnera, a następnie sami mieli możliwość obserwowania aktywności na jego iPhonie X. W ten sposób uzyskali wgląd w podejrzane transakcje oraz potwierdzili, że Kushner miał dostęp do dwóch kont bankowych powiązanych z ZEA i Izraelem, choć formalnie nie figurował jako ich właściciel.

Tajemnicze konta i miliardowe przelewy

Według ustaleń autora książki, przywódca ZEA Mohammed ibn Zajed oraz saudyjski następca tronu Mohammed ibn Salman mieli przekazać na konta powiązane z Kushnerem co najmniej 2 miliardy dolarów. Początkowo rozważano nawet utworzenie funduszu o wartości ponad 10 miliardów dolarów, który miałby wspierać politykę zagraniczną administracji Trumpa.

Pierwsze z kont, określane jako „Alfa”, miało być prowadzone w First Abu Dhabi Bank, gdzie prezesem rady nadzorczej jest brat ibn Salmana, szejk Tahnun bin Zajed. Od 2017 roku na rachunek ten miało wpłynąć około 750 milionów dolarów, za pośrednictwem banku w Azerbejdżanie. Właścicielem konta była fundacja charytatywna Watani Al Emarat, finansowana przez rząd ZEA i wykorzystywana – według anonimowych źródeł – jako przykrywka dla tajnych operacji emirackich służb. Kushner miał mieć uprawnienia do dysponowania środkami, choć nie był formalnie właścicielem rachunku.

Drugie konto, nazwane „Beta”, miało zostać założone w Banku Izraela. Na ten rachunek, według Cole’a, do wiosny 2018 roku trafił około miliard dolarów, również za pośrednictwem Azerbejdżanu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu miał wymagać od Kushnera informowania o każdej transakcji, a informacje miały być przekazywane przez ówczesnego ambasadora USA w Izraelu, Davida Friedmana. Część środków miała następnie trafić na konta na Cyprze.

Autor książki opisuje również trzeci rachunek – fundusz, z którego ZEA miały pokrywać koszty ewentualnej izraelskiej pomocy w przypadku ataku Iranu.

Wątpliwości, zaprzeczenia i możliwe konsekwencje prawne

Według Cole’a czterech wysokich rangą urzędników pierwszej administracji Trumpa, w tym dwóch doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, szef personelu Białego Domu oraz były dyrektor CIA, nie miało wiedzy o jakiejkolwiek zgodzie prezydenta na dostęp Kushnera do zagranicznych rachunków bankowych. Jeden z byłych prokuratorów ze śledztwa Roberta Muellera (były dyrektor FBI – red.) ocenił, że jeśli Kushner cokolwiek obiecał w zamian za pieniądze, mógł naruszyć przepisy o korupcji oraz ustawę o rejestracji agentów zagranicznych (FARA).

Prawnicy Kushnera stanowczo zaprzeczyli, jakoby miał on jakąkolwiek wiedzę o fundacji Watani czy kontach w ZEA, podkreślając, że takie rachunki nigdy nie istniały, a Kushner przestrzegał wszystkich przepisów. David Friedman, były ambasador USA w Izraelu, określił zarzuty dotyczące swojej osoby jako „w 100 proc. fałszywe”.

Po publikacji fragmentu książki, Kushner i jego prawnik Chad Mizelle stanowczo odrzucili wszystkie zarzuty, podkreślając brak jakichkolwiek dowodów na poparcie tez autora. „Powyższe zdarzenia nigdy nie miały miejsca” – napisał Kushner na platformie X.

Matthew Cole, autor książki, to doświadczony dziennikarz śledczy, który wcześniej zajmował się tematyką służb specjalnych.