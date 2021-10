Aresztowani kilka dni temu za przygotowywanie ataku terrorystycznego młodzi Holendrzy planowali zamordowanie premiera Marka Ruttego i lidera największego ugrupowania opozycyjnego w parlamencie Geerta Wildersa - informuje dziennik „De Telegraaf”.

Mark Rutte / Sem van der Wal / PAP/EPA

Gazeta, powołując się na swoje kontakty w wymiarze sprawiedliwości, poinformowała w sobotę, że zagrożenie dla szefa holenderskiego gabinetu oraz szefa populistycznej Partii na Rzecz Wolności było "bardzo poważne".

W ubiegłym tygodniu prokuratura poinformowała o aresztowaniu w Eindhoven na południu kraju dziewięciu mężczyzn, którzy byli podejrzewani o przygotowywanie ataku terrorystycznego w Holandii.



Mężczyźni pochodzenia arabskiego w wieku od 18 do 31 lat to sympatycy Państwa Islamskiego.



"De Telegraaf" donosi, że podczas przeszukania ich mieszkań skonfiskowano nośniki danych. To właśnie tam miano znaleźć dowody na plany zamordowania Ruttego i Wildersa.



W poniedziałek media poinformowały, iż marokańska mafia narkotykowa planuje zamach na premiera. "Szef rządu dostał dodatkową ochronę, gdyż grozi mu zamach lub porwanie" - informował wówczas dziennik.



O tym, że służby traktują wszelkiego rodzaju sygnały o zagrożeniu dla premiera niezwykle poważnie, może świadczyć incydent z niedzieli. Aresztowano wówczas radnego Hagi Arnouda van Doorna, który miał "zachowywać się dziwnie, gdy podszedł do spacerującego szefa rządu".



Van Doorn został natychmiast aresztowany i dopiero po kilku dniach prokuratura ogłosiła, że doszło do nieporozumienia. Adwokatka radnego wyjaśniała, że jej klient szedł zanieść matce lekarstwo dla kota i przypadkowo znalazł się w sąsiedztwie premiera.