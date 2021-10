Ponad połowa Holendrów ma nadwagę, a 15 procent z nich jest otyłych. Coraz częściej firmy pogrzebowe narzekają, że potrzebują szerszych trumien – informuje dziennik „NRC”.

/ Shutterstock

Coraz częstszym widokiem na pogrzebach w Niderlandach jest niesienie trumny przez osiem osób, a nie sześć jak zazwyczaj. Dodatkowo producenci poszerzają swoje trumny, a krematoria instalują piece z szerszymi drzwiami.



Brzmi to dość makabrycznie, ale rosnąca waga Holendrów zmusza branżę pogrzebową do wprowadzenia tych zmian - informuje gazeta.



Na początku tego roku firma DZU, produkująca trumny, poszerzyła swoje produkty o dwa i pół centymetra, aby dostosować je do "przeciętnej postury współczesnego Holendra".



Obsługująca 22 krematoria firma Dela przypomina, że do kremacji zwłok potrzeba około godziny. W przypadku otyłych zmarłych potrzeba na to o 20 minut więcej - twierdzi rzecznik firmy cytowany przez "NRC".