Wyższy Sąd Wspólnoty Autonomicznej Kastylii-La Manchy przyznał 115 tys. euro odszkodowania rodzinie mieszkającej nad hałaśliwym barem w Ciudad Real, która od 35 lat bezskutecznie skarżyła się na uprzykrzające jej życie sąsiedztwo lokalu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z opublikowanej w piątek decyzji TSJCM, odszkodowanie wypłacić mają władze miasta.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia wskazał, że miejscy urzędnicy przez 35 lat ignorowali skargi składane przez mieszkańców budynku i nie podjęli żadnych działań, by skutecznie obniżyć poziom hałasu. Wskazał przy tym, że ratusz dysponuje “narzędziami", by wymusić to na właścicielu baru.

Agencja Europa Press wskazuje, że w pierwszej instancji sąd w Ciudad Real okazał się przychylniejszy władzom miejskim, nakładając na nie obowiązek wypłaty pokrzywdzonej rodzinie odszkodowania w wysokości 30 tys. euro.