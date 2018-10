Rząd Włoch w projekcie budżetu na 2019 r. zamierza zapisać plan bezpłatnego oddawania gruntów na południu kraju rodzinom, w których w najbliższych trzech latach urodzi się trzecie dziecko. Jak wyjaśnia, ma to być bodziec, by sprzyjać wzrostowi demograficznemu.

Włoskie media podały, że porzucone, nieuprawiane tereny z południa kraju mają według tego projektu zostać oddane w koncesję za darmo na 20 lat. Z jednej strony to element polityki prorodzinnej, a z drugiej szansa na rewitalizację nieużytkowanych gruntów rolnych.

Gabinet Giuseppe Contego zamierza też w ramach tych planów umożliwić udzielenie na korzystnych warunkach kredytu w wysokości do 200 tysięcy euro rodzinom, które w pobliżu przyznanego gruntu kupią swój pierwszy dom.



Na ten cel postanowiono przeznaczyć 50 procent terenów rolnych należących do państwa i 50 procent porzuconych gruntów. Warunkiem skorzystania z tej możliwości są narodziny trzeciego dziecka w okresie od 2019 do 2021 roku.



Zapis ten zamieszczono w rozdziale projektu budżetu, zatytułowanym "Działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego terenów rolnych i wzrostu demograficznego poprzez wsparcie dla rodzin".



Informując o pracach nad tym zapisem, minister rolnictwa Gian Marco Centinaio oświadczył: Ponieważ dużo mówi się o powrocie młodych ludzi do pracy w rolnictwie, do korzeni, chcemy dać im możliwość otrzymania ziemi uprawnej.



Mówi się, że we Włoszech rodzi się mało dzieci i że trzeba udzielić pomocy, by odwrócić tę tendencję, i dlatego Ministerstwo Rolnictwa chce wnieść swój wkład, działając na rzecz rozwoju terenów wiejskich, gdzie dzieci nadal przychodzą na świat - dodał szef resortu z Ligi.

