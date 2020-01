Brytyjski książę Harry i księżna Meghan nie będą używać tytułów Ich Królewskich Wysokości. Nie będą też dostawać pieniędzy podatników - poinformował Pałac Buckingham. Postanowienia mają wejść w życie wiosną tego roku.

Harry i Meghan / PAP/Photoshot /

Para książęca zadeklarowała, że zamierza zwrócić fundusze wydane z budżetu państwa na renowację posiadłości Frogmore Cottage - ok. 2,4 miliona funtów - która pozostanie ich rezydencją w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii.



Po wielu miesiącach rozmów i niedawnych dyskusji cieszę się, że wspólnie znaleźliśmy konstruktywną i pomocną drogę dla mojego wnuka i jego rodziny. Harry, Meghan i Archie zawsze będą bardzo kochanymi członkami mojej rodziny. Zdaję sobie sprawę z wyzwań, których doświadczyli w wyniku bycia pod intensywną obserwacją w ciągu ostatnich dwóch lat i popieram ich pragnienie bardziej niezależnego życia - napisała w wydanym oświadczeniu królowa Elżbieta II.



Monarchini podziękowała Harry'emu i Meghan za pełną poświęcenia pracę w kraju, we Wspólnocie Narodów oraz poza nią i w imieniu całej rodziny wyraziła nadzieję, że osiągnięte porozumienie pozwoli im "rozpocząć budowę szczęśliwego i spokojnego nowego życia". Wyraziła też dumę z tego, "jak szybko Meghan stała się jednym z członków rodziny".



Jak uzgodniono w tym nowym porozumieniu, rozumieją oni, że są zobowiązani do wycofania się z obowiązków królewskich, w tym z udziału w oficjalnych wydarzeniach wojskowych. Nie będą oni już otrzymywać środków publicznych na pełnienie królewskich obowiązków - głosi oświadczenie.



Wyjaśniono w nim, że książę i księżna Sussex dalej mogą utrzymywać prywatne patronaty nad różnymi organizacjami i stowarzyszeniami, a chociaż nie mogą już formalnie reprezentować królowej, dali jasno do zrozumienia, że wszystko, co będą robić pozostanie w zgodzie z wartościami Jej Królewskiej Mości.



Sussexowie nie będą używać tytułów HRH (Jego/Jej Królewskiej Wysokości), ponieważ nie są już wykonującymi obowiązki członkami rodziny królewskiej - podkreślono.



W komunikacie potwierdzono zamiar Harry'ego i Meghan zwrócenia kosztów renowacji Frogmore Cottage i wyjaśniono, że Pałac Buckingham nie będzie obecnie odnosił się do sprawy ochrony pary książęcej.



Ogłosili, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej

W zeszłym tygodniu Harry - młodszy syn następcy tronu, księcia Karola - oraz jego amerykańska żona niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas między Wielką Brytanię i Amerykę Północną. Ich głównym zajęciem ma być fundacja charytatywna.



Informacja wywołała spory kryzys w rodzinie królewskiej, w szczególności wskutek tego, że Harry i Meghan nikogo z jej członków nie uprzedzili o swoim zamiarze i według źródeł w Pałacu Buckingham, część rodziny królewskiej poczuła się mocno dotknięta formą, w jakiej zostało to zakomunikowane.



W poniedziałek w królewskiej posiadłości Sandringham odbyło się spotkanie Elżbiety II, następcy tronu księcia Karola oraz jego synów Williama i Harry'ego poświęcone przyszłej roli tego ostatniego. Po spotkaniu Pałac Buckingham poinformował, że królowa zgodziła się na "okres przejściowy" dla Harry'ego i Meghan, w czasie którego będą oni dzielić czas między Wielką Brytanię a Kanadę.



Wysyłali sygnały, że nie odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej

35-letni Harry i 38-letnia Meghan od pewnego czasu wysyłali sygnały, że niezbyt dobrze odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej. W październiku 2019 roku ujawnili, że życie pod nieustanną obserwacją mediów jest dla nich bardzo trudne.

Harry pośrednio potwierdził też medialne spekulacje o rozdźwiękach między nim a starszym bratem Williamem. Ponadto nie spędzili świąt Bożego Narodzenia z resztą rodziny, lecz wraz z synem udali się do Kanady.